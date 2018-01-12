Иллюстративное фото из архива "МГ" Происшествие случилось ночью 6 января в Жанаозене на улице Ж.Иса. Из-за неправильной эксплуатации газового оборудования от отравления угарным газом погиб один мужчина. Еще трое мужчин и женщина пострадали. Пострадавшие находятся в реанимационном отделении городской больницы Жанаозена, состояние двух человек крайне тяжёлое. По предварительным данным, ЧП произошло из-за неправильной эксплуатации газового оборудования. - Если бы не сосед, который зашел утром к ним домой, погибших было бы больше. Такие случаи для любого населенного пункта нередки. Чаще всего отравления угарным газом происходят из-за нарушения правил эксплуатации газовых приборов, печного отопления и пренебрежения элементарными правилами безопасности, соблюдение которых поможет сохранить здоровье и жизнь, - рассказал старший инженер управления по чрезвычайным ситуациям Актау Назар ТЕНЕЛХАН. Нужно отметить, что в 2017 году в Жанаозене двое детей скончались от отравления угарным газом.