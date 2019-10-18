В Жангалинском районе обсудили вопросы развития АПК

В зале районного филиала партии «Nur Otan» представители Фонда финансовой поддержки сельского хозяйства, курирующие данный район, дали разъяснения сельчанам о возможностях получения льготных кредитов, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". На Жангалинский район за 9 месяцев текущего года через фонд финансовой поддержки сельского хозяйства выделены 360 миллионов тенге. Из них освоены 246 миллионов. Сельчанам разъяснили, на каких условиях они могут использовать оставшиеся 114 миллионов тенге. Какой программой воспользоваться, чтобы с меньшими для себя затратами получить кредит, какие нужны