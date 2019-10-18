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Социум

В Жангалинском районе обсудили вопросы развития АПК

В зале районного филиала партии «Nur Otan» представители Фонда финансовой поддержки сельского хозяйства, курирующие данный район, дали разъяснения сельчанам о возможностях получения льготных кредитов, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". На Жангалинский район за 9 месяцев текущего года через фонд финансовой поддержки сельского хозяйства выделены 360 миллионов тенге. Из них освоены 246 миллионов. Сельчанам разъяснили, на каких условиях они могут использовать оставшиеся 114 миллионов тенге. Какой программой воспользоваться, чтобы с меньшими для себя затратами получить кредит, какие нужны
gorod
В Жангалинском районе обсудили вопросы развития АПК
В зале районного филиала партии «Nur Otan» представители Фонда финансовой поддержки сельского хозяйства, курирующие данный район, дали разъяснения сельчанам о возможностях получения льготных кредитов, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
На Жангалинский район за 9 месяцев текущего года через фонд финансовой поддержки сельского хозяйства выделены 360 миллионов тенге. Из них освоены 246 миллионов. Сельчанам разъяснили, на каких условиях они могут использовать оставшиеся 114 миллионов тенге. Какой программой воспользоваться, чтобы с меньшими для себя затратами получить кредит, какие нужны документы для этого. Об этом и многом другом рассказал куратор района Тлек Мукатаев. Учитывая, что район очень удобен для разведения животноводства, средства и возможности сюда выделяют значительные. Поэтому не воспользоваться предоставленными выгодными условиями было бы расточительством. - Цель поездки в Жангалинский район - разъяснение продуктовой линейки «Фонда финансовой поддержки сельского хозяйства». Жангалинский район считается одним из крупных районов области. Мы хотим разъяснить нормативы и изменения в наших механизмах поддержки сельских предпринимателей для привлечения потенциальных заемщиков среди как действующих индивидуальных предпринимателей, так и крестьянских и фермерских хозяйств. Район славится обилием животноводства. Поэтому в первую очередь информационную работу мы проводим здесь. Мы рассказываем, что государство оказывает очень хорошую помощь в размере 6 процентов из государственных средств для дальнейшего развития бизнеса на селе, так как считаем своим долгом помогать крестьянским хозяйствам и бизнесменам, - рассказал на встрече куратор Фонда финансовой поддержки сельского хозяйства по Жангалинскому району Тлек Мукатаев. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании. Анна СУВОРОВА
Кредиты развитие АПК

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