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Социум

В ЗКО 130 водителей автобусов привлекли к ответственности за разговоры по телефону

Всего полицейские выявили 592 нарушения ПДД, которые совершили водители общественного транспорта, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщили в пресс-службе департамента полиции ЗКО, с 10 по 17 октября в области проводится республиканское оперативно-профилактическое мероприятие "Автобус", целью которого является сокращения дорожно-транспортных происшествий с участием пассажирского автотранспорта и снижения тяжести их последствий. – Органами внутренних дел области на автодорогах был усилен контроль за соблюдением требований при осуществлении перев
Арайлым Усербаева
В ЗКО 130 водителей автобусов привлекли к ответственности за разговоры по телефону
Всего полицейские выявили 592 нарушения ПДД, которые совершили водители общественного транспорта, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщили в пресс-службе департамента полиции ЗКО, с 10 по 17 октября в области проводится республиканское оперативно-профилактическое мероприятие "Автобус", целью которого является сокращения дорожно-транспортных происшествий с участием пассажирского автотранспорта и снижения тяжести их последствий. – Органами внутренних дел области на автодорогах был усилен контроль за соблюдением требований при осуществлении перевозок пассажиров автобусами и такси. Сотрудниками полиции принимались меры к запрещению эксплуатации незаконно переоборудованных автобусов, а также автобусов и такси техническое состояние и конструкция которых не соответствует установленным требованиям безопасности дорожного движения. Особое внимание было обращено на проведение предварительного и периодического, в том числе предрейсового медицинского осмотра водителей, соблюдения ими режима труда и отдыха, - сообщили в пресс-службе департамента полиции ЗКО. За четыре дня проведения ОПМ «Автобус» по области водители общественного транспорта совершили 592 нарушения правил дорожного движения. – Составлено шесть административных материалов за нарушение правил режима труда и отдыха водителей, 130 водителей при управлении транспорта пользовались телефонами, за незаконное переоборудование автобуса наказаны 10 водителей, 40 нарушений выявлено за превышение установленной скорости, 153 водителя нарушили правила маневрирования, один водитель автобуса выехал на полосу встречного движения, 38 водителей не прошли государственный или обязательный технический осмотр, 44 водителя привлечены к административной ответственности за управление транспортным средством, не имеющими при себе страхового полиса по обязательному страхованию гражданско-правовой ответственности, - сообщили в ведомстве. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
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