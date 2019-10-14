В ЗКО 130 водителей автобусов привлекли к ответственности за разговоры по телефону

Всего полицейские выявили 592 нарушения ПДД, которые совершили водители общественного транспорта, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщили в пресс-службе департамента полиции ЗКО, с 10 по 17 октября в области проводится республиканское оперативно-профилактическое мероприятие "Автобус", целью которого является сокращения дорожно-транспортных происшествий с участием пассажирского автотранспорта и снижения тяжести их последствий. – Органами внутренних дел области на автодорогах был усилен контроль за соблюдением требований при осуществлении перев