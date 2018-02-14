В ЗКО 50 родителей лишили родительских прав

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Такие данные за 2017 год были озвучены в специализированном межрайонном суде по делам несовершеннолетних ЗКО, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщила судья ювенального суда Жанар ЕШПАНОВА, в 2017 году произошло увеличение решений о лишении родительских прав. - В 2016 году по данному вопросу было окончено 57 дел, по которым иски были удовлетворены в отношении 42 родителей, в 2017 году было окончено 76 дел и в отношении 50 лиц было вынесено решение о лишении родительских прав, - пояснила судья. - Основаниями удовлетворения исков в основном посл
Такие данные за 2017 год были озвучены в специализированном межрайонном суде по делам несовершеннолетних ЗКО, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Иллюстративное фото из архива "МГ"
Как сообщила судья ювенального суда Жанар ЕШПАНОВА, в 2017 году произошло увеличение решений о лишении родительских прав.
- В 2016 году по данному вопросу было окончено 57 дел, по которым иски были удовлетворены в отношении 42 родителей, в 2017 году было окончено 76 дел и в отношении 50 лиц было вынесено решение о лишении родительских прав, - пояснила судья. - Основаниями удовлетворения исков в основном послужил отказ матерей без уважительных причин взять своего ребенка из роддома и организаций для детей-сирот, а также злоупотребление спиртными напитками родителей и злостное уклонение от уплаты алиментов.
Стоит отметить, что в основном злостными неплательщиками алиментов являются отцы.