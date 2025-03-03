В ЗКО 600 человек призовут в армию

С первого марта 2025 года начали работать городские и районные призывные комиссии. Очередному призыву на срочную воинскую службу подлежат граждане РК в возрасте от 18 до 27 лет.

Заместитель начальника департамента по делам обороны ЗКО Альберт Бекмуханов рассказал, что с первого марта 2025 года начали работать городские и районные призывные комиссии. До 30 июня в ряды вооруженных сил, пограничной службы Комитета национальной безопасности, Национальной гвардии и Службы государственной охраны пополнят более 600 призывников.

— Очередному призыву на срочную воинскую службу подлежат граждане РК в возрасте от 18 до 27 лет, не имеющие оснований для получения отсрочки или освобождения, — пояснил Альберт Бекмуханов.

Оповещение призывники получают через рассылки SMS-сообщений и повестки на домашние и служебные адреса. Стоит отметить, что также призывникам предоставляют кредитные каникулы на период срочной службы.