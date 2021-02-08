Иллюстративное фото из архива "МГ" По данным на 7 февраля, в Казахстане зарегистрировано 1 003 заболевших COVID-19, из них в ЗКО - 83. Всего в стране подтверждено 196 115 случаев, из них в ЗКО – 11 650. По данным Telegram-канала МВК по нераспространению COVID-19, на 8 февраля лечение от КВИ продолжают получать 27 028 человек, из них в стационарах находится – 5 804 пациента, на амбулаторном уровне – 21 224 пациента. Из числа заболевших COVID-19 в тяжелом состоянии находятся 268 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести – 49 пациентов, на аппарате ИВЛ - 42 пациента. На 6 февраля 2021 года зарегистрировано 18 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, 5 случаев с летальным исходом. Выздоровели 246 человека. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.