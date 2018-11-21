Фото из архива "МГ" Сегодня, 21 ноября, на совете по этике были рассмотрены дела в отношении двух акимов сельских округов. Первое дело было рассмотрено в отношении акима сельского округа Сайхин Бокейординского района Мейрамбека Аккалиева. - Был нарушен закон о госзакупках при строительстве детских площадок в поселках Сайхин и Мамбет, при облагораживании сквера имени М. Маметовой, при установлении тротуарных плит. В августе 2017 года аппаратом акима Сайхинского сельского округа и частным предпринимателем был заключен договор о госзакупках на установление памятника Маншук Маметовой. Согласно договору, частный предприниматель должен был доставить памятник в поселок. Но был заключен дополнительный договор на отдельную доставку. Кроме того, в августе также был заключен договор об установке конструкции освещения. За это предусмотрено административное наказание, - сообщили на совете по этике. Мейрамбек Аккалиев заявил, что при заключении договоров ориентировался на ст. 39 ч. 42 Закона РК о госзакупках "Приобретения однородных товаров, работ, услуг, если годовой объем таких однородных товаров, работ, услуг в стоимостном выражении не превышает стократного размера месячного расчетного показателя, установленного на соответствующий финансовый год законом о республиканском бюджете". - В августе 2017 года памятник управлением культуры был передан в наш район. Когда мы его забирали, на это не было предусмотрено денег из бюджета.Было залито 60 кубометров бетона для установки памятника. Ни на перевозку ни на дополнительные материалы - щебень, гравий, арматура - деньги не выделялись. А в типовом договоре это указано не было. Сама установка памятника была накладна для нас. В начале года на это сметы не было, - объяснил Мейрамбек Аккалиев. Председатель совета по этике Болат Исаков предложил направить материалы дела в органы для проведения аудита и привлечения акима сельского округа к административной ответственности. Также в совет по этике поступило представление в отношении акима Бурлинского сельского округа Бактыгали Макеева. В представлении указано, что прокуратурой района проводился анализ по вопросу соблюдения законодательства госзакупок в деятельности местных исполнительных органов и в ходе анализа прокуратурой установлены некоторые нарушения законодательства в госзакупках со стороны аппарата акима сельского округа. Так, служебное расследование установило следующее: аппаратом акима Бурлинского сельского округа и ИП "КХ Надежда" был заключен договор о госзакупках, согласно которому сумма работ по восстановлению дорог в Бурлинскоим сельском округе с января по декабрь 2018 года составила 9 млн 700 тысяч тенге. По заданию прокуратуры был проведен аудиторский отчет и были установлены нарушения законодательства. К примеру, в отчете указано, что дополнительно между аппаратом акима и "КХ Надежда" в августе было заключено допсоглашение на сумму 114 млн тенге, и в итоге сумма составила 124 миллиона тенге. Из аудиторского отчета следует, что работы, предусмотренные в первоначальном договоре, не соответствует видам работ в допсоглашении. Таким образом, аким сельского округа необоснованно заключил допсоглашение и нарушил правила проведения госзакупок. В свою очередь аким Бурлинского сельского округа Бактыгали Макеев пояснил, что с 1 января 2018 года Бурлинский сельский округ вошел в число населенных пунктов, где население более 2 тысяч человек, и ему присвоен четвертый уровень бюджета, то есть все работы, планируемые в сельском округе, согласуются с собранием местного сообщества. - В начале 2018 года маслихатом был утвержден бюджет Бурлинского сельского округа на сумму 112 миллионов тенге. Эти деньги были распределены на содержание аппарата и другие работы. Весной руководитель отдела экономики и финансов проинформировал, что свободный остаток бюджета будет распределен между Бурлинским и Пугачевским сельскими округами и Ксаем. Была озвучена сумма 125 млн тенге, которые будут направлены в наш округ. Мы в мае провели собрание и решили эти деньги направить на ремонт дорог, - пояснил Бактыгали Макеев. - В июне эти деньги не поступили, они пришли лишь в августе. Я принял решение заключить допсоглашение, не зная, что я нарушаю закон. Из разбирательств выяснилось, что ни аким сельского округа, который занимает эту должность чуть более года, ни бухгалтер не были знакомы с процедурой заключения госзакупок. Нужно отметить, что подрядчик свою часть работ полностью выполнил - в поселке были заасфальтированы дороги на двух улицах, а также благоустроены тротуары, однако не получил деньги в полном объеме. По словам председателя совета по этике Болат ИСАКОВ, подрядчик при помощи суда может получить оставшиеся 39 миллионов тенге. 