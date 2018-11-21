21 ноября была исправлена неполадка в системе электронного правительства, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" По словам главного специалиста отдела ЖКХ Ерлана ШАЙХИЕВА, неполадка была устранена и инвалиды 1 и 2 групп могут беспрепятственно прийти и сдать документы. Инвалид 1 группы Гулсайра ГАТАУОВА, которая в течение нескольких дней не могла сдать документы на получение арендного жилья с последующим выкупом по госпрограмме, сегодня отправила свои документы. - Сегодня я пошла в ЦОН и сдала документы без всяких проблем, - сообщила Гулсайра ГАТАУОВА. Напомним, на протяжении двух предыдущих дней инвалиды 1 и 2 группы в Уральске не могли сдать документы на получение жилья через программу электронного правительства в ЦОНе. Как выяснилось, на портале возникла ошибка, которую пообещали устранить. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.