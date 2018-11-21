Иллюстративное фото из архива "МГ" По сообщению пресс-службы акима Актюбинской области, согласно постановлению Правительства РК от 30 декабря 2015 года №1141 утвержден Комплексный План приватизации на 2016–2020 годы. По Актюбинской области в перечень объектов приватизации вошли 9 объектов коммунальной собственности, в том числе футбольный клуб «Актобе». Приватизации подлежат все футбольные клубы страны. - Электронные торги по ФК «Актобе» проводились трижды. По результатам торгов, которые состоялись 20 ноября 2018 года, ФК «Актобе» победителем стал Смаков Самат Кабирович. Следует отметить, что Самат Смаков был единственным участником третьих торгов. Клуб передан в доверительное управление сроком на 7 лет с правом последующего выкупа. Сумму сделки составила 108 млн тенге. Условиями сделки является сохранение профиля деятельности клуба и количественного состава действующего персонала не менее 75%, - сообщили в пресс-службе. В период доверительного управления запрещается перепродажа, передача в залог и другие действия в отношении объекта, в том числе движимого и недвижимого имущества. Кроме того, новый владелец должен обеспечить участие клуба во всех обязательных турнирах и соревнованиях в соответствии с регламентами, предъявляемыми к клубам Премьер-Лиги, а также развивать детский футбол, в том числе в районах области. Ожидается, что приватизация позволит повысить качество менеджмента и эффективность управления клубом, снизить нагрузку на бюджет, привлечь частные инвестиции, а также улучшить футбольную инфраструктуру в регионе. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.