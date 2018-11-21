Сегодня, 21 ноября, в областном казахском драматическом театре имени Хадиши Букеевой состоялась церемония награждения участников общенационального проекта Jas.qz по социализации и развитию молодежи Казахстана, который был реализован национально-этнографическим объединением «Адырна» при поддержке центра поддержки гражданских инициатив и министерства общенационального развития Республики. В рамках данного проекта был организован конкурс «Мой выбор». Участники конкурса, которыми являлись ученики 9-11 классов и студенты высших учебных заведений, могли принять участие по шести направлениям: «Национальные ценности», военно-патриотическое направление, «Интеллект», «Творчество», «Социальная активность» и спортивное направление. Всего в конкурсе приняли участие более шести тысяч учащихся из ЗКО. По словам директора фонда «Адырна» Армана Аубакира, представители проекта ездили в школы районов, чтобы донести информацию до учащихся, чтобы каждый желающий смог принять участие в конкурсе. Также проводились соревнования среди студентов. Необходимо отметить, что данное мероприятие было экспериментальным, оно проводилось впервые на территории Казахстана. – Если примут хорошо, что это нужный проект, что он важен, то он, конечно, будет продолжаться дальше, – рассказал Арман Аубакир. – Поэтому мы привлекли социологов и политологов, чтобы они могли осветить важность проекта людям. Одним из гостей конкурса являлся Амиржан Косанов политик и журналист. – Мне очень приятно, что именно в Западном Казахстане, в этом интересном и историческом регионе начинается этот процесс. Очень отрадно, что все эти мероприятия проходили в районах. К сожалению, когда у нас говорят о гражданском обществе, правительственные организации все время имеют в виду Алматы или Астану или, на худой конец, областной центр. То, что ребята организовали все эти конкурсы, все эти туры в районы – это очень приятно, так как настоящая активность находится в регионах, - рассказал Амиржан Косанов. Участникам конкурса были вручены сувениры с символикой проекта, книги, сертификаты и благодарственные письма. А лучшим 12 участникам конкурса – шести школьникам и шести студентам – были торжественно вручены награды.