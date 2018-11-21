Об этом сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД" со ссылкой на заместителя руководителя отдела образования Уральска Батику Пайдину.  -  ГорОО никаких официальных писем, никаких сообщений никуда не отправляло. Через канцелярию ничего не проходило, можете проверить, - заявила и.о. руководителя отдела образования г.Уральска Батика Пайдина. Напомним, 21 ноября родители уральских школьников стали получать сообщения от классных руководителей в мессенджере WhatsApp о том, что в Казталовском районе ЗКО утонули двое детей. - Здравствуйте! Уважаемые классные руководители! Предупредите через группы родителей. Вчера в Казталовке утонули на тонком льду двое детей. Пожалуйста, повысьте контроль за досугом детей! Пусть наши дети будут здоровы! - говорится в сообщении, которое было прислано в родительские чаты. В пресс-службе ДЧС ЗКО и акимате Казталовского района опровергли данную информацию. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.