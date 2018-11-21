Иллюстративное фото из архива "МГ" 432 километра автотрассы построят в рамках государственной программы инфраструктурного развития «Нұрлы жол». - Работа осуществляется в двух направлениях. Первое направление - трасса Атырау-Актобе протяженностью 155 км. На сегодня завершены работы на участке протяженностью 10 км, ведется строительство на участке протяженностью 17 км. В данное время ведутся подготовительные работы по строительству 128 км. Второе направление - трасса Атырау-Астрахань общей протяжённостью 277 км. Здесь идут работы по подготовке к строительству 60 км. Планируется, что финансирование строительства 217 км автотрассы республиканского значения будет осуществляться Азиатским банком, - рассказал руководитель управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Атыраусккой области Кайрат Нуртаев. Паралельно в Атырауской области ведется строительство 260 км автомобильных дорог на 317 улицах. - Из них 60 км дорог областного и районного значения строятся на 48 улицах в 18 населенных пунктах, - уточнил Кайрат Нуртаев. Отметим, что в городе Атырау эти работы ведутся в шести пригородных населенных пунктах, здесь планируется проложить 200 км дорожного покрытия. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.