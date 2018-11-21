Этап 1: Программа ACDP – курс подготовки к поступлению в колледж.
Учебный курс включает в себя: развитие языковых навыков, навыков академического письма, подготовку к сдаче международного экзамена TOEFL.Центр обучения : школа EF Сиэтл, город Олимпия - столица штата Вашингтон, на базе американского колледжа Evergreen State College, школа EF Ванкувер, штата Бритиш Коламбия. Длительность обучения: Академический год (приблизительно 8.5 месяцев), семестр (приблизительно 5.5 месяцев) *продолжительность программы определяет уровень английского языка. Тест на уровень знаний английского языка возможно пройти в нашем центре. Ближайшие даты начала программы: 9 апреля 2019, 18 июня 2019, 16 сентября 2019
Этап 2: Обучение в американском или канадском колледже.После окончания 1 этапа вы гарантированно поступаете в наши колледжи-партнёры: В Канаде Columbia College, в США: Seattle Central Community College, Green River Community College. Длительность обучения: 2 года. Стоимость обучения: около 7 000 000 тенге.
- В подарок бесплатный онлайн - курс английского языка. За это время Вы получите диплом о полном среднем образовании и диплом младшего специалиста в США или Канаде.
Советуем подать заявку на зачисление и начать оформление визы заранее.
Этап 3: Перевод в любой американский или канадский университет на III курс.Общая продолжительность обучения в университете для получения степени Бакалавра составит 2 года (3 года в Канаде). Это единственная программа, позволяющая студентам, не закончившим школу поступить в колледж и сэкономить при этом время и деньги. Требования на программу ACDP: уровень английского языка intermediate.
