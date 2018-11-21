Если вы хотите продолжить ваше образование за рубежом, не заканчивая школу в Казахстане после 9 и 10 класса, то программа Accelerated College Degree Programme именно для вас. Она позволяет не только получить диплом о полном среднем образовании, но и диплом младшего специалиста в США. Зачисление проходит в 3 этапа:

Этап 1: Программа ACDP – курс подготовки к поступлению в колледж.

Учебный курс включает в себя: развитие языковых навыков, навыков академического письма, подготовку к сдаче международного экзамена TOEFL.

Центр обучения : школа EF Сиэтл, город Олимпия - столица штата Вашингтон, на базе американского колледжа Evergreen State College, школа EF Ванкувер, штата Бритиш Коламбия. Длительность обучения: Академический год (приблизительно 8.5 месяцев), семестр (приблизительно 5.5 месяцев) *продолжительность программы определяет уровень английского языка. Тест на уровень знаний английского языка возможно пройти в нашем центре. Ближайшие даты начала программы: 9 апреля 2019, 18 июня 2019, 16 сентября 2019

Этап 2: Обучение в американском или канадском колледже.

После окончания 1 этапа вы гарантированно поступаете в наши колледжи-партнёры: В Канаде Columbia College, в США: Seattle Central Community College, Green River Community College. Длительность обучения: 2 года. Стоимость обучения: около 7 000 000 тенге.

Советуем подать заявку на зачисление и начать оформление визы заранее.

- В подарок бесплатный онлайн - курс английского языка. За это время Вы получите диплом о полном среднем образовании и диплом младшего специалиста в США или Канаде.

Этап 3: Перевод в любой американский или канадский университет на III курс.

Общая продолжительность обучения в университете для получения степени Бакалавра составит 2 года (3 года в Канаде). Это единственная программа, позволяющая студентам, не закончившим школу поступить в колледж и сэкономить при этом время и деньги. Требования на программу ACDP: уровень английского языка intermediate.

За справками обращаться: ТОО PREMIUM EDUCATION AND TOURISM

Звоните тел: +7 702 111 72 00

