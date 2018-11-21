Иллюстративное фото из архива "МГ" Сегодня, 21 ноября, в актовом зале центра культуры и искусства Кадыра Мырза Али прошло совещание по вопросу реализации жилищного кредитования "7-20-25", в котором принял участие заместитель акима ЗКО Багдат АЗБАЕВ, представитель ипотечной организации "Баспана", руководитель управления строительства ЗКО, сотрудники банков второго уровня и социальные работники. Как отметил руководитель управления строительства Алтынбек КАЙСАГАЛИЕВ, сейчас в городе активно ведется строительство многоквартирных жилых домов в трех районах - микрорайоны Северо-Восток, Зачаганск и Акжайык. Квартиры в этих районах будут выдаваться и по программе "7-20-25". – В нашем регионе по программе "7-20-25" рассмотрено 149 заявок. 115 заявок уже одобрены на 950 млн тенге. 98 людей уже получили жилье. В 2018 году было построено 1319 квартир за счет частных инвестиций. Из них 253 квартиры доступны для жителей в рамках программы "7-20-25". В данный момент строится еще 10 домов, это около 1188 квартир. В следующем году они будут вводиться в эксплуатацию. Дефицита первичного жилья в нашем регионе нет, - заявил Алтынбек КАЙСАГАЛИЕВ. Как отметила региональный представитель ипотечной организации "Баспана" Гульнар ДАБЫЛОВА, в регионах все же ощущается нехватка первичного жилья, который в свою очередь негативно влияет на реализацию программы. - Этому есть две причины. Первое - застройщики в 90% случаев продают жилье на этапе строительства, до ввода в эксплуатацию. Второе - частные застройщики предпочитают возводить жилье в городах Астана и Алматы, при этом не идут в регионы. В регионах строительство поддерживается на средства акиматов, в рамках уже существующих программ, - заявила Гульнар ДАБЫЛОВА. Стоит отметить, что, по словам представителя ипотечной организации, совместно с акиматами начата работа по снижению первоначального взноса. - Предполагается, что в рамках программы "7-20-25" акиматы будут выделять жилищные сертификаты врачам, учителям, сотрудникам полиции и другим необходимым для региона специалистам. Это позволит снизить половину первоначального взноса.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании