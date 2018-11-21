Допустимая норма содержания ГМО в пищевых продуктах составляет не более 0,9 %. В соответствии с установленными требованиями, в том числе международными пищевыми стандартами Кодекс Алиментариус, пищевая продукция с содержанием ГМО более 0,9%, подлежит обязательной маркировке.

Иллюстративное фото с сайта physiotherapiepourtous.com - Комитет охраны общественного здоровья в ходе проверок обнаружил в соевом мясе ЮН-Н с наименованием «Дед Мороз», изготовителем которого на упаковке указано ООО продуктов «Зеленое село» (Китай), превышение количественного содержания двух линий генетически модифицированной сои (MON 89788 – 8,45% и GTS 40-3-2 – 1,77%), при норме 0,9%. Пищевая продукция была произведена и ввезена из Автономного уезда Чапчал-Сибоский КНР. При этом на потребительской упаковке отсутствует информация о содержании в указанном продукте генномодифицированных ингредиентов, - говорится на сайте комитета. - В связи с этим, принимаются меры по выявлению и изъятию из оборота соевого мясо высшего качества «Дед Мороз», производителя ООО «Зеленое село», Чапчал-Сибоский Автономный уезд, промышленный парк Инань, ул.Гасяньлу. Как выяснилось, данный продукт выявлен в ходе проведения мониторинга безопасности продукции, при контрольном закупе в супермаркете «Северный» Северо- Казахстанской области (г. Петропавловск ул. Мира, 201). Комитетом и его территориальными департаментами принимаются меры по выявлению и изъятию из оборота указанной продукции. - В случае обнаружения данной продукции на прилавках магазинов можете письменно или по номеру 8 /7172/ 74-27-04 обратиться в адрес Комитета и его территориальные департаменты (контактные данные ДООЗ каждого региона указаны на сайте kooz.dsm.gov.kz/ru в разделе территориальные департаменты), - отмечается в сообщении.