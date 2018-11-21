Гульмира БИСЕКЕШЕВА начала свою трудовую деятельность в 2004 году главным специалистом информационно-аналитического отдела аппарата акима города Актобе. Работала в различных должностях в сфере государственной службы. Занимала должность руководителя отдела контроля по оказанию государственных услуг, советника акима города Актобе, руководителя ГУ «Отдел по выдаче разовых талонов». На сегодняшний день является руководителем управления государственной службы департамента АДГСПК по Актюбинской области.

На вопросы читателей о порядке поступления на государственную службу отвечает руководитель управления государственной службы департамента АДГСПК РК по Актюбинской области Гульмира БИСЕКЕШЕВА. Свои вопросы вы можете оставить в комментариях к данной статье. Вопросы принимаются до 12 часов 23 ноября. Ответы будут опубликованы здесь же.