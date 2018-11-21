Мама шестиклассника рассказывает, что сегодня, 21 ноября, с утра в родительский чат в мессенджере WhatsApp классный руководитель прислала сообщение, где говорится, что в Казталовском районе ЗКО утонули двое детей. - Здравствуйте! Уважаемые классные руководители! Предупредите через группы родителей. Вчера в Казталовке утонули на тонком льду двое детей. Пожалуйста, повысьте контроль за досугом детей! Пусть наши дети будут здоровы! - говорится в сообщении, которое было прислано в чат. Более того, в некоторых школах классные руководители просили написать, сколько родителей прочитало это сообщение, чтобы сделать отчет. Между тем, в пресс-службе ДЧС ЗКО опровергли данную информацию. - В ЗКО не было такого случая. Дети не тонули, в том числе и в Казталовском районе, - заявили в ДЧС ЗКО. То же самое сказал и аким Казталовского района Абат ШЫНЫБЕКОВ. - На прошлой неделе у нас в районе был случай, когда утонули двое взрослых мужчин. Дети у нас не тонули, - пояснил Абат ШЫНЫБЕКОВ. В пресс-службе управления образования ЗКО пообещали прокомментировать инцидент с рассылкой позже. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.