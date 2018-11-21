За 10 месяцев этого года управлением земельных отношений ЗКО на предмет соблюдения норм земельного законодательства РК было проведено 202 проверки, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Иллюстративное фото из архива "МГ"
По словам руководителя земельных отношений ЗКО Алии МУХАНБЕТЖАНОВОЙ, в результате проверок выявлено 164 нарушений, по 94 лицам наложены штрафы в размере 17,8 млн тенге, в настоящее время взыскано 14 млн тенге.
- По выданным предписаниям 2017 года со сроком на 1 год в разрезе области на землях сельхоз. назначения, общей площади 98,5 тысячи га. В настоящее время 29,9 тысячи га земель освоены, 6,9 тысячи га земель возвращены государству в добровольном порядке, по 0,6 тысячи га приняты решение судов о принудительном изъятии земельных участков, 1,1 тысяча га объявлен банкротом, 20,5 тысячи га на различных стадиях находятся в рассмотрение судов, а по 39,5 тысячи га по мере сроков предписании будут приняты меры.
За аналогичный период выданы предписания 20 субъектам на площади 67,4491 га, предназначенные для строительства. В настоящее время 9 субъектами на площади 1,4205 га приняты меры путем освоения, по 2 субъектам на площади 0,1068 га приняты решение судов о принудительном изъятии земельных участков, 2 субъектами на площади 0,2278 га возвращены государству в добровольном порядке, по 1 субъекту на площади 65,0 га материалы переданы в специализированный экономический суд ЗКО для принудительного изъятия, а по 6 субъектам на площади 0,6940 га по мере сроков предписании будут приняты меры, - рассказала Алия МУХАНБЕТЖАНОВА.
Также из выступления руководителя управления стало известно, что в 2018 году были выданы предписания со сроком на 1 год по 32 субъектам на общей площади 27,4006 га, предназначенные для строительства объектов. В настоящее время 2 субъектами на площади 0,4100 га освоены, по 30 субъектам на площади 26,9906 га сроки ранее выданных предписании не истекли, из 8 сельскохозяйственных субъектов общей площадью 5034,0 га, 4 субъектами на площади 3673,0 га освоены, а по 4 субъектами на площади 1361,0 га по мере сроков предписании будут приняты меры.
По результатам совместной работы Управления с Департаментом госдоходов по неиспользуемым земельным участкам сельскохозяйственного назначения путем увиличения налоговой ставки по материалам 2016 года с 63 сельхозсубъектов взыскано 9167,1 млн тенге, по материалам 2017 года с 72 сельхозсубъектов взыскано 3228,7 тысячи тенге.
По выданным предписаниям текущего года информация будет направлена в конце года согласно налогового отчетного периода.
