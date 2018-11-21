Иллюстративное фото из архива "МГ" По словам руководителя земельных отношений ЗКО Алии МУХАНБЕТЖАНОВОЙ, в результате проверок выявлено 164 нарушений, по 94 лицам наложены штрафы в размере 17,8 млн тенге, в настоящее время взыскано 14 млн тенге. - По выданным предписаниям 2017 года со сроком на 1 год в разрезе области на землях сельхоз. назначения, общей площади 98,5 тысячи га. В настоящее время 29,9 тысячи га земель освоены, 6,9 тысячи га земель возвращены государству в добровольном порядке, по 0,6 тысячи га приняты решение судов о принудительном изъятии земельных участков, 1,1 тысяча га объявлен банкротом, 20,5 тысячи га на различных стадиях находятся в рассмотрение судов, а по 39,5 тысячи га по мере сроков предписании будут приняты меры. За аналогичный период выданы предписания 20 субъектам на площади 67,4491 га, предназначенные для строительства. В настоящее время 9 субъектами на площади 1,4205 га приняты меры путем освоения, по 2 субъектам на площади 0,1068 га приняты решение судов о принудительном изъятии земельных участков, 2 субъектами на площади 0,2278 га возвращены государству в добровольном порядке, по 1 субъекту на площади 65,0 га материалы переданы в специализированный экономический суд ЗКО для принудительного изъятия, а по 6 субъектам на площади 0,6940 га по мере сроков предписании будут приняты меры, - рассказала Алия МУХАНБЕТЖАНОВА. Также из выступления руководителя управления стало известно, что в 2018 году были выданы предписания со сроком на 1 год по 32 субъектам на общей площади 27,4006 га, предназначенные для строительства объектов. В настоящее время 2 субъектами на площади 0,4100 га освоены, по 30 субъектам на площади 26,9906 га сроки ранее выданных предписании не истекли, из 8 сельскохозяйственных субъектов общей площадью 5034,0 га, 4 субъектами на площади 3673,0 га освоены, а по 4 субъектами на площади 1361,0 га по мере сроков предписании будут приняты меры. По результатам совместной работы Управления с Департаментом госдоходов по неиспользуемым земельным участкам сельскохозяйственного назначения путем увиличения налоговой ставки по материалам 2016 года с 63 сельхозсубъектов взыскано 9167,1 млн тенге, по материалам 2017 года с 72 сельхозсубъектов взыскано 3228,7 тысячи тенге. По выданным предписаниям текущего года информация будет направлена в конце года согласно налогового отчетного периода. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.