По словам предпринимателя, обслуживающего школьную столовую в селе Миялы, девочке стало плохо от завтрака, съеденного дома, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Пресс-секретарь акима Атырауской области Серикжан Ерментаев на своей официальной странице Facebook
опубликовал пост, в котором рассказал подробности конфликта между матерью школьницы, которой не понравилась еда в столовой, с предпринимателем, обеспечивающим горячее питание учеников средней школы им. Х. Досмухамедова с.Миялы Кызылкогинского района.
- 17 октября одной из школьниц стало плохо в школьной столовой, началась рвота. Как утверждают педагоги, девочка не успела приступить к приему пищи, скорее всего, причиной стал завтрак, съеденный дома. Мама девочки, работающая учителем в данной школе, опубликовала в Facebook пост, в котором пожаловалась на плохое питание в школьной столовой. Предприниматель, обслуживающий данную столовую, подал на учителя в суд. По его словам, девочке стало плохо не из-за школьного питания. Само питание утверждается родительским комитетом и при проверках никогда не вызывало нареканий.
Как утверждает предприниматель, его не интересует денежный штраф, он готов решить дело путем медиации. Единственное чего он хочет – чтобы учитель признала его правоту и написала опровержение, - пишет Серикжан Ерментаев.
Акимом района было проведено заседание общественного совета, на котором были обсуждены вопросы качества горячего питания в школах и состояние школьных столовых. На заседании помимо сотрудников государственных органов, депутатов, членов общественного совета присутствовали также члены родительского комитета. Претензий к состоянию столовых и качеству горячего питания у собравшихся не было.
- Районный акимат проведет беседы с директорами всех школ. Цель – все школьные столовые должны по первому требованию членов родительского комитета и уполномоченных органов открывать свои кухни для проверки, выносить на обсуждение меню горячего питания, расходы средств, - сообщил пресс-секретарь акима Атырауской области.
Отметим, что с 2017 года по поручению акима области все начальные классы в регионе обеспечиваются бесплатным горячим питанием за счет местного бюджета. В 2018 году это 55 441 учащихся из 1-4 классов и 5947 детей из малообеспеченных семей. При этом каждая школа сама проводит тендерные процедуры на организацию питания.
- Позиция местных исполнительных органов такова – каждый родитель имеет право знать чем кормят его ребенка в школьной столовой, - добавил Серикжан Ерментаев.
Напомним,
ранее мама ученицы 1 класса средней школы им. Х. Досмухамедова с.Миялы Кызылкогинского района опубликовала в соцсетях жалобу на еду в школьной столовой, от которой якобы девочке стало плохо. В настоящее время гражданское дело по иску поставщика к матери школьницы об опровержении сведений порочащих честь, достоинство и деловую репутацию, взыскании ущерба и морального вреда находится в Кызылкогинском районном суде. Предприниматель намерен взыскать с ответчицы 3 миллиона тенге.
Камилла МАЛИК