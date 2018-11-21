Продукция предприятия пользуется хорошим спросом не только на отечественном рынке, но и экспортируется в Турцию и страны Европы. Как отметил директор предприятия Ерлан Ильясов, данный проект осуществился благодаря поддержке и экономической политике Главы государства. – Недавнее Послание Елбасы еще раз доказывает социальную ориентированность проводимой им политики. Глава государства предпринимает такие важные социально-ориентированные шаги в то время, когда по всему миру свертываются социальные программы и сокращаются расходы на социальную сферу, а многие правительства отказываются от ранее взятых на себя социальных обязательств. Мы, запланировали увеличить заработную плату для 50 своих работников, у которых на сегодня самый минимальный оклад. С января следующего года их зарплата будет равна 92 тысячам тенге, – отметил руководитель ТОО «Пош Руно» Ерлан Ильясов. В ходе встречи с руководителями предприятий заместитель акима области Багдат Азбаев отметил, что государство будет оказывать всемерную поддержку по повышению конкурентноспособности продукции предприятий. Напомним, ранее сообщалось, что еще 50 предприятий ЗКО увеличивают минимальную заработную плату работникам. Так, руководители предприятий выступили в поддержку инициативы главы государства по повышению минимального размера заработной платы сотрудникам. Еще 30 предприятий обрабатывающей промышленности, 11 предприятий в сельском хозяйстве, 10 организаций в сфере жилищно-коммунального хозяйства и строительства заявили о намерении повысить размер заработных плат сотрудников.