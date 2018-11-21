В соревнованиях принимали участие спортсмены из Астаны, Алматы, а также 14 областей Казахстана. Старший тренер по карате Ринат МЕРГАЛИЕВ отметили, что этот чемпионат проводился для отбора спортсменов на чемпионат Азии и на чемпионат мира, который пройдет в 2019 году в столице Чили городе Сантьяго. - Наши спортсмены успешно выступили и добились исторических побед. Так, Дархан Тимралиев Дархан занял 1 место в весовой категории 55 кг, также первое место заняла Камиля Джулманова в весовой категории 54, Натали Косикова, кроме того "золото" взяла женская сборная по карате, - рассказал Ринат МЕРГАЛИЕВ. Второе место в весовой категории 53 кг заняла Диляра Тлепбергенова, Алихан Сартаев в весовой категории 70 кг, Руслан Давлеткалиев Руслан в весовой категории 57 кг, третье место заняла Меруерт Бурабай, Жансая Казыбекова в весовой категории 47 кг, Даурен Ильясов и Вадим Закарян в весовой категории 84 кг. - Впереди у спортсменов сбор и Международный турнир, который пройдет в Германии и Малайзии. Кроме того, наши спортсмены могут претендовать на призовые места в Токио в 2020 году, - отметил Ринат МЕРГАЛИЕВ.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.