ВОЗ сообщила, что ежегодно 55 млн детей в Европейском регионе подвергаются жестокому обращению и 90% случаев остаются незамеченными, передает Informburo.

Иллюстративное фото из архива "МГ" Из 190 млн детей и подростков, проживающих в Европейском регионе, куда входит и Казахстан, 44 млн подвергались физическому насилию, из них 18 млн – сексуальному. Ежегодно 55 млн детей подвергаются жестокому обращению. Об этом заявили во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), сообщается на сайте ООН. 90% случаев жестокого обращения остаются незамеченными. По данным ВОЗ, жестокость по отношению к детям часто становится причиной самоубийств. Казахстан входит в десятку стран по числу детских и подростковых самоубийств в Европейском регионе (стоит на 7-м месте). Лидирует в этом списке Россия. Неблагополучная обстановка также отмечается в Латвии, Бельгии, Финляндии, Молдове и Украине. Меньше всего самоубийств среди детей происходит в Азербайджане, Грузии и Армении. ВОЗ рекомендует менять законодательство, привлекать медработников к выявлению детей, подвергающихся насилию в семье, а также обучать детей тому, как себя защитить. В ВОЗ привели в пример Эстонию. В этой стране все начальные школы и детские сады получили специально изданную книгу, которая в мягкой форме учит детей распознавать неприятные прикосновения и опасные ситуации. А в Литве совсем недавно после широкой общественной кампании приняли закон, запрещающий физическое наказание детей. В ВОЗ поставили задачу: к 2020 году сократить масштабы гибели детей и случаев жестокого обращения с ними на 20%. 20 ноября отмечается Всемирный день ребёнка. В Казахстане количество суицидов среди подростков сокращается, но цифры всё равно остаются высокими. Об этом рассказал министр общественного развития РК Дархан Калетаев 19 ноября во время выступления на международной конференции по проблемам молодёжи в Астане. По данным Комитета статистики, в 2017 году было зарегистрировано 818 суицидов среди молодых людей в возрасте от 14 до 28 лет.