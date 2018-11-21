Сегодня, 21 ноября, в Атырау начались работы по сносу домов, расположенных в старой части города, которую в последующем предстоить застроить социальными объектами. На начальном этапе будут снесены 14 домов, расположенных по ул.Жарбосынова. Всего свое согласие на снос и получение компенсации дали владельцы 110 домов, расположенных на 8 центральных улицах. - В общем списке домов, подлежащих сносу, состоит 271 дом на общей площади 18 га. Сроки завершения работ зависят от самих жителей - насколько они быстро оплатят коммунальные платежи, дадут согласие на получение компенсаций, либо захотят переехать в новое жилье. По плану, снос старой части города должен завершиться к марту 2019 года, - рассказал руководитель КГУ "Центр генерального плана" Жумабек Жумагалиев. Напомним, генеральный план развития Атырау предполагает, что к 2030 году население города вырастет до 350 тысяч человек, а площадь областного центра увеличится в 3 раза и составит 46 тысяч га. Для нормального функционирования социальной инфраструктуры к 2030 году будут дополнительно построены 83 детских сада, 45 школ, 20 поликлиник, 5 больниц, 6 физкультурно-оздоровительных комплексов и 3 дома культуры. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.