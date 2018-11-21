По данным РГП "Казгидромет", 22 ноября в Уральске ожидаются осадки. Днем столбики термометров покажут 5 градусов ниже нуля, ночью -7. В Атырау ожидается переменная облачность. Днем +2, ночью -5. В Актобе синоптики прогнозируют обильный снегопад. Днем и ночью будет -6. Переменную облачность и 7 градусов тепла днем прогнозируют в Актау. Ночью столбики термометров покажут -2. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.