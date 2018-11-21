По этому поводу за круглым столом собрались ученые ЗКГУ им. М.Утемисова. Они внесли свои предложения и поделились идеями по воплощению в жизнь всех пунктов нового документа, предложенного президентом страны. Новая статья стала логическим продолжением программы «Рухани жангыру». Пересмотреть заново, модернизировать историческое сознание народа, создать антологию степного фольклора не просто своевременный факт, но и важный в восстановлении исторической цепочки Казахстана момент. Судя по всему, новая статья лидера нации вдохновила ученых, которые много лет работали в этом направлении. Они увидели для себя много новых перспектив и теперь с огромным удовольствием расширят горизонты своей деятельности. - Все 7 пунктов новой статьи имеют отношение к археологии. Первый пункт про всадническую культуру. На научном уровне доказано, что первыми приручили лошадь родоплеменные общества, которые жили на территории современного Казахстана. Если конкретно, это северная часть страны. Программа нашего Елбасы говорит о том, что в перспективе надо изучать историю глубже, - говорит археолог, кандидат исторических наук Мурат КАЛМЕНОВ. Имеющиеся результаты исследований показывают насколько высоким был уровень технологического развития древних племен казахской земли. - В части металлургии очень много открыто учеными древних шахтовых мест. Жители великой степи умели обращаться с металлом. Это повлекло за собой экономический, демографический и технологический рост. Это было большим завершающим этапом бронзовой эпохи, - сказала в своем выступлении преподаватель ЗКГУ им. М.Утемисова Бахтылы БОРАНБАЕВА. Всем этим богатейшим и развитым историческим прошлым мы сейчас можем гордиться, говорили за круглым столом. Помимо технических составляющих интеллектуальное наследие — достойно внимания широких масс. Собрав таким образом по крупицам всю единую историю Казахстана можно уверенно заявлять о ней на мировом уровне. По итогам встречи ученые наметили основной план мероприятий и работ по выполнению новых задач, которые поставил перед обществом Елбасы. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.