Если несмотря на все предосторожности, лед все-таки проломился, прежде всего, не поддавайтесь панике. Первая задача удержаться от погружения в воду с головой. Для этого нужно широко раскинуть руки по кромкам льда. Без резких движений нужно постараться выбраться на лед, наползая на его края грудью и поочередно вытаскивая на поверхность ноги. Выбравшись из пролома, нужно откатиться, а затем ползти в ту сторону, где вы шли, и прочность льда тем самым проверена. Будьте осторожны до самого берега.

Иллюстративное фото из архива "МГ" По словам начальника отдела ликвидации ЧС Бахытжана Ихсанова, в этом году уже произошел несчастный случай. Так, в Казталовском районе ЗКО под лед ушел автомобиль, погибли два человека. В прошлом году было два случая. Оба раза погибали рыбаки. - Совсем недавно во время рейда был случай, когда на неокрепшем льду на коньках катались сразу пятеро детей. Детей сняли со льда, с родителями провели беседу. Но рейды могут охватить не всех. Поэтому просим взрослых соблюдать меры предосторожности, а также не пускать детей на водоемы, - рассказал Бахытжан Ихсанов.Для одиночного пешехода это лед зеленоватого оттенка толщиной не менее 7 см, если каток рассчитан на массовое катание – 25 см. Массовая пешая переправа через реку, пруд или озеро может быть организована при толщине льда не менее 15 см. Чтобы измерить толщину льда, пробивают лунки по сторонам переправы (рекомендуется расстояние между ними 5 м) и промеряют их. Надо иметь в виду то, что лед состоит из двух слоев: верхнего (мутного) и нижнего (прозрачного и прочного). Измерить точную толщину льда можно, очистив верхний мутный слой от непрочного снегового льда. Это лучше всего делать на лыжах – риск провалиться намного уменьшается. Если водоем пересекает группа, расстояние между лыжниками – 5 м. Ни в коем случае нельзя проверять прочность льда ударом ноги.Не выходите на тонкий неокрепший лед. Не собирайтесь группами на отдельных участках льда. Не приближайтесь к промоинам, трещинам, прорубям на льду. Не скатывайтесь на санках, лыжах с крутых берегов на тонкий лед. Не переходите водоем по льду в запрещенных местах. Не выходите на лед в темное время суток и при плохой видимости. Не выезжайте на лед на мотоциклах, автомобилях вне переправ. Готовясь к переходу, заранее посмотрите, нет ли подозрительных мест: Лед может быть непрочным около стока вод. Тонким или рыхлым лед бывает вблизи кустов, камыша, под сугробами, в местах, где в него вмерзли водоросли. Следует обходить площадки, покрытые толстым слоем снега: под снегом лед всегда тоньше. Тоньше лед и там, где быстрое течение, где бьют ключи или впадает в реку ручей. Особенно осторожно надо спускаться с берега – лед может неплотно соединяться с сушей, возможны трещины, подо льдом может находиться воздух.не пробивать рядом много лунок; не собираться большими группами в одном месте; не пробивать лунки на переправах; не ловить рыбу у промоин, как бы не хорош был там клев; всегда иметь под рукой прочную веревку длиной 12-15 метров.приближаться к полынье можно только ползком, широко раскинув руки; к самому краю подползать нельзя, иначе в воде окажутся двое; пострадавшему нужно протянуть спасательную лестницу с веревочной петлей или то, что окажется в данный момент под рукой; если спасающих несколько, они должны, взяв друг друга за ноги, ложиться на лед цепочкой и двигаться к пролому; подав пострадавшему подручное средство спасения, надо вытащить его на лед и ползком вместе с ним выбираться из опасной зоны; затем его надо укрыть от ветра, как можно быстрее доставить в теплое место, растереть, переодеть в сухое и напоить чаем. Спасенного из воды человека немедленно переодеть (по возможности) в сухую одежду и обувь, или отжать мокрую одежду. Дать поесть сладкого (сахар, варенье, шоколад). Заставить активно двигаться (приседать, взмахивать руками, растирать лицо и шею), чтобы быстрее согрелся «изнутри». На берегу разжечь костер, укрыть в палатке, доставить в теплое помещение.