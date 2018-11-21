Если несмотря на все предосторожности, лед все-таки проломился, прежде всего, не поддавайтесь панике. Первая задача удержаться от погружения в воду с головой. Для этого нужно широко раскинуть руки по кромкам льда. Без резких движений нужно постараться выбраться на лед, наползая на его края грудью и поочередно вытаскивая на поверхность ноги. Выбравшись из пролома, нужно откатиться, а затем ползти в ту сторону, где вы шли, и прочность льда тем самым проверена. Будьте осторожны до самого берега.Если на ваших глазах провалился человек: приближаться к полынье можно только ползком, широко раскинув руки; к самому краю подползать нельзя, иначе в воде окажутся двое; пострадавшему нужно протянуть спасательную лестницу с веревочной петлей или то, что окажется в данный момент под рукой; если спасающих несколько, они должны, взяв друг друга за ноги, ложиться на лед цепочкой и двигаться к пролому; подав пострадавшему подручное средство спасения, надо вытащить его на лед и ползком вместе с ним выбираться из опасной зоны; затем его надо укрыть от ветра, как можно быстрее доставить в теплое место, растереть, переодеть в сухое и напоить чаем. Спасенного из воды человека немедленно переодеть (по возможности) в сухую одежду и обувь, или отжать мокрую одежду. Дать поесть сладкого (сахар, варенье, шоколад). Заставить активно двигаться (приседать, взмахивать руками, растирать лицо и шею), чтобы быстрее согрелся «изнутри». На берегу разжечь костер, укрыть в палатке, доставить в теплое помещение.
