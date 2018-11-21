В своей программной статье «Взгляд в будущее: модернизация общественного сознания» Нурсултан Назарбаев сказал о необходимости организовать активную краеведческую работу во всех школах республики. Сейчас во всех районах нашего региона открыты центры туризма. Всего по Казахстану краеведческой и туристской работой охвачено свыше 2,5 млн детей. По словам специалистов, придаст импульс новому развитию краеведения. Рассказывать о красотах и святых местах Казахстана будут не только туристам. - У нас 40 центров туризма сейчас действуют, но чтобы координировать их деятельность, надо создать отдельное управление. Я считаю, что занятие краеведческой работой позволяет развиваться человеку как личности. Есть небольшая проблема с кадрами, но это решаемо. У нас нет экскурсоводов квалифицированных, музееведов, которые бы знали что и как выставлять, какие экспонаты считаются наиболее важными, - сообщил директор центра детско-юношеского туризма и экологии ЗКО Виктор ФОМИН. Основные направления, которые описал в своей новой статье глава государства, особое внимание уделяется развитию изучения родного края как среди молодого поколения, так и взрослого На сегодняшний день в регионе есть все необходимое, чтобы создать историко-археологическое движение. Однако необходимо усиленно работать над подготовкой квалифицированных кадров. Также было обсуждено и создание семилетней программы «Архив-2025». Краеведы, считают, что именно эта программа позволит обнародовать все исследования отечественных и зарубежных архивов. - Когда в 2000 году была принята программа "Мадени мура" было обнародовано много архивных материалов по исследованию нашей страны. Сейчас я думаю, создание семилетней программы "Архив - 2025", позволит узнать еще больше фактов об исследовательской работе. Полагаю сейчас надо активизировать работу не только с теми, кто уже занимается краеведческой работой, но и вовлечь молодое поколение, - рассказала краевед Сара ТАНАБАЕВА. В завершении встречи спикерами был внесен ряд предложений по реализации новой программной статьи президента. К примеру, областным центром детско-юношеского туризма и экологии будет составлен план по развитию внешкольных занятий по краеведению с выездами школьников в места, где когда-то были найдены археологические наследия. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.