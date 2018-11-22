Постановление правительства № 749 принято 16 ноября 2018 года. Так, согласно этому документу, вносятся изменения в раздел правил дорожного движения "Общие обязанности водителей". Из него исключается обязанность иметь при себе и по требованию полицейских передавать им для проверки страховой полис по обязательному страхованию гражданско-правовой ответственности владельцев транспортных средств.

У водителей остается обязанность иметь при себе водительское удостоверение и свидетельство о государственной регистрации транспортного средства либо документ, свидетельствующий о праве собственности на транспортное средство.

Также теперь законом установлено, что полицейские будут проверять наличие страховки путем направления запроса в единую базу данных по страхованию.

Как известно, в Казахстане с 1 января 2019 года вводят электронное страхование. При этом подчеркивается, что печатная форма полиса ОГПО, оформленная до 1 января 2019 года, также будет действительна. Также ранее пояснялось, что полицейскому будет достаточно знать государственный номер ТС, а также VIN-код автомобиля, чтобы проверить наличие страховки.

Иллюстративное фото из архива "МГ"