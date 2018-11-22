Как сообщили в отделе пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Уральск, с 23 по 25 ноября в связи с переносом коммуникационных сетей на путепроводе в районе "Нефтебаза" будет ограничено движение по улице Мунайшылар от улицы Чурикова до улицы Есенжанова.

- Движение общественного транспорта будет осуществляться по улицам Чурикова, Есламгалиулы, Молдашева, на улицу Есенжанова и дальше по своей схеме. Приносим свои извинения за причиненные неудобства. Просим горожан отнестись с пониманием к временным неудобствам, а также соблюдать правила дорожного движения, - сообщили в ЖКХ города Уральск.

