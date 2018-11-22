21 ноября инициативная группа из пяти человек собралась у здания областного акимата и требовала приема главы области Бердыбека Сапарбаева. - С марта не могу получить зарплату, - утверждает Руслан Кызылов. – 277 тысяч мне должны выплатить. 4 месяца пишу жалобы во все инстанции, а толку никакого. На встречу к возмущенным вышел руководитель актюбинского управления по инспекции труда Бауыржан Уразаев. По его словам, к ним с заявлением о невыплате зарплаты компанией «Аска Экспо Центр» обратились 15 человек. - Нами были выписаны предприсания. Кроме того, наложены штрафы, где-то 300 тысяч тенге. А затем все материалы направлены в ДВД для возбуждения уголовного дела, - прокомментировал и.о. руководителя управления по инспекции труда Актюбинской области Бауыржан Уразаев. В акимате нефтяников принял замакима области Кайрат Бекенов. - Я лично переговорил с руководителем ТОО. Это начинающий предприниматель, который оказывает сервисные услуги по ремонту скважин нефтяным компаниям с конца 2017 года. Мы должны рассматривать данную ситуацию не только с точки зрения привлечения фирмы к ответственности за образовавшуюся задолженность, но и необходимо по мере возможности оказать ТОО помочь остаться на плаву, - сообщил Кайрат Бекенов. В акимате заверили, что вопрос на контроле акима области и пообещали решить проблему с выплатой зарплат нефтяникам. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.