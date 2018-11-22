В Уральске развитие и поддержка малого и среднего бизнеса на сегодняшний день одна из наиболее активно обсуждаемых тем. Малое и среднее предпринимательство вносит большой вклад в обеспечение занятости населения и развитие экономики государства. В ходе пресс-тура журналисты посетили ТОО «Уральскую швейную фабрику «Диана», которая открылась в 2016 году. Компания занимается производством спецодежды. На предприятии сегодня работают 30 сотрудников, из низ 60% – это люди с ограниченными возможностями. – На заемные средства по программе «ДКБ-2020» в АО «Альфабанк», сумма кредита 10 млн. тенге, сумма гарантии 5 млн. тенге, мы приобрели оборудование для производства швейных изделий: вышивальная машина, петельная машина, пуговичная машина, закрепочная машина, промышленная швейная машина, стационарная ленточная машина для раскроя любых видов материалов, мешкозашивочная машина, – говорит заместитель директора по маркетингу и продажи Нургуль Кенжегалиева. – Данное оборудование позволяет облегчить работу в производстве, обеспечить контроль и высокое качество выпускаемой продукции. Проанализировав рынок, начинающий предприниматель Алмагуль Давыдова решила заняться производством бахил. Так как их в Приуралье завозят из России или других городов Казахстана. В рамках программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства на 2017-2021 годы «Енбек» предпринимателем через ДБ АО «Сбербанк» было приобретено и завезено из Китая оборудование для производства бахил. Сумма кредита составила 4 млн. тенге, сумма гарантии – 2,9 млн. тенге со ставкой 6% годовых под гарантию фонда «Даму». Бахилы предприниматель производит пока только месяц. – Производство бахил осуществляется на оборудовании мощностью 3 квт, производительностью 120 штук в минуту, – делится Алмагуль Давыдова. – Данный вид деятельности не требует наличия специального образования. Технологический процесс производства достаточно прост. Продукция является на 75% отечественной, т.к. используется пленка казахстанского производства. Данную продукцию намерена представлять в медучреждения области, косметические и SPA-салоны, на предприятия пищевой и химической промышленности. Также они закупают сырье – пленку и латексную нить. Так как предприятие только открылось цена за пару бахил – 5 тенге. По словам предпринимателя, они работают пока только на то, чтобы их узнавали. На сегодняшний день они заключили договор с фитнес центром «Энергия», рестораном «Белое солнце пустыни». В перспективе Алмагуль надеется охватить весь Западный регион, выйти на приграничные области. Целью данного мероприятия, которое стало уже традиционным, является повышение осведомленности населения о тех программах и инструментах государственной поддержки предпринимательства, которые реализуются через фонд «Даму». К тому же, государством разработано множество программ, как для начинающих, так и для действующих предпринимателей. Дополнительно проводятся обучающие курсы, где подробно разъясняются все рычаги и возможности, которые впоследствии помогут начать или развить уже имеющийся бизнес, подчеркнул директор регионального филиала АО «Фонд развития предпринимательства «Даму» по ЗКО Нуржан Калиашанов.