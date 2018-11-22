Иллюстративное фото из архива "МГ" По словам предпринимателя Ляны ТУРСЫНОВОЙ, с 2016 года в стране внедрена система внутреннего контроля, которая освобождает предпринимателей от плановых проверок СЭС. – На протяжении нескольких лет санитарно-эпидемиологическая ситуация в сфере обеспечения питания детей в столовых школ, арендуемых предпринимателями, остается благополучной. Вспышек зарегистрировано не было, что говорит о качестве работы бизнесменов. Несмотря на это, с начала нового учебного года сотрудниками ГУ "Уральское городское управление охраны общественного здоровья" участилось количество внеплановых проверок в пищеблоках школ. Проверки проводятся по каждому случаю регистрации инфекций среди учащихся, независимо от того, где ребенок мог подхватить ту или иную инфекцию, - отметила Ляна ТУРСЫНОВА. Кроме этого, Ляна ТУРСЫНОВА заявила, что санврачами не в полной мере устанавливаются возможные очаги инфекции. – Может быть, отравившиеся дети были в гостях, уезжали на соревнования, покупали что-то в магазинах. Кстати, магазины в этих случаях не проверяются. Но зато тщательным образом проверяются пищеблоки школ. Хотя в большинстве случаев за несколько дней учащиеся школ не посещали учебное заведение и, соответственно, там не питались. Хочу отметить, что почти все учащиеся, которые попали в инфекционную больницу, не питаются в школьных столовых, - отметила Ляна ТУРСЫНОВА. По словам руководителя Уральского городского управления охраны общественного здоровья Мадениета ТАНАУОВА, за три учебных месяца этого года из инфекционных больниц по школам поступило 65 экстренных извещений, из них было проверено только девять фактов. – Это девять объектов, в которых, со слов родителей, могли отравиться их дети. На детские дошкольные учреждения за три месяца поступило 66 экстренных извещений, из них мы проверили 24. Мы проверяем не все объекты, а только те, где родители подтверждают, что в течение инкубационного периода их дети периодически едят в этих столовых, - заявил Мадениет ТАНАУОВ. Стоит отметить, что по девяти фактам проверок в школах только в трех случаях были наложены штрафы. – Штрафы накладываются только при выходе положительных находок, то есть смывов. Например, в школе-гимназии №41 в двух пищевых продуктах, в салате были положительные результаты. В СОШ №9 со смывов и в СОШ №1 с тарелок были найдены предпосылки для возникновения инфекций. В этих случая были обнаружены кишечные инфекции и по ним приняты меры. Штрафы накладываются по бактериологическим показателям, - отметил Мадениет ТАНАУОВ. Председатель совета по защите прав предпринимателей Хайдар КАПАНОВ отметил, что плановые проверки должны проводиться по предписанию и при наличии соответствующих документов.Мадениет ТАНАУОВ