Пассажир автобуса, ставший свидетелем карманной кражи, помог задержать трех подозреваемых. Как рассказывал житель Атырау Самиголла ага, в тот день он ехал в автобусе №14 следовавший из мкр.Авангард в сторону железнодорожного вокзала. - Я перед выходом обратил внимание на молодую женщину, нервно перебирающую вещи в дамской сумке. Сошли с автобуса, поинтересовался, не нужна ли помощь. Девушка в слезах сообщила мне, что ее кошелек, в котором была вся заработная плата, украли. Пассажирка указала на подозрительных лиц, - рассказал Самиголла ага. Мужчина обратился за помощью к другому пассажиру с остановки, а после, они уже втроем, последовали за подозреваемыми. - Мы шли по улице Махамбета в строну кафе "Минутка", я позвонил 102, сообщил координаты и приметы. Спустя считанные минуты прибыл патруль. Трех подозреваемых задержали при нас. У одного изъяли кошелек, девушка опознала его, там были 150 тысяч тенге, - рассказывает Самиголла ага. Неравнодушного к чужой беде местного жителя во время гарнизонного развода наградили благодарственным письмом от имени руководства департамента полиции Атырауской области. Отметим, что с начала года с помощью уличных камер видеонаблюдения департамента полиции Атырауской области «по горячим следам» было раскрыто 59 преступлений. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании. Ерлан ООМАРОВ