Пожилой мужчина помог вернуть украденный кошелек со 150 тысячами тенге, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Пассажир автобуса, ставший свидетелем карманной кражи, помог задержать трех подозреваемых. Как рассказывал житель Атырау Самиголла ага, в тот день он ехал в автобусе №14 следовавший из мкр.Авангард в сторону железнодорожного вокзала. - Я перед выходом обратил внимание на молодую женщину, нервно перебирающую вещи в дамской сумке. Сошли с автобуса, поинтересовался, не нужна ли помощь. Девушка в слезах сообщила мне, что ее кошелек, в котором была вся заработная плата, украли. Пассажирка указала на подозрительных лиц, - рассказал Самиголла ага. Мужчина обратился за помощью к другому пассажиру с остановки, а после, они уже втроем, последовали за подозреваемыми. - Мы шли по улице Махамбета в строну кафе "Минутка", я позвонил 102, сообщил координаты и приметы. Спустя считанные минуты прибыл патруль. Трех подозреваемых задержали при нас. У одного изъяли кошелек, девушка опознала его, там были 150 тысяч тенге, - рассказывает Самиголла ага. Неравнодушного к чужой беде местного жителя во время гарнизонного развода наградили благодарственным письмом от имени руководства департамента полиции Атырауской области. Отметим, что  с начала года с помощью уличных камер видеонаблюдения департамента полиции Атырауской области «по горячим следам» было раскрыто 59 преступлений. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании. Ерлан ООМАРОВ