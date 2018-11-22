В Уральске одними из первых под проверки попали рынки. Здесь количество продавцов, применяющих контрольно-кассовые аппараты, исчисляется единицами. Налоговики отметили, что с 1 октября 2018 года расширен список видов деятельности, при осуществлении которых необходимо применение контрольно-кассовых машин с функцией онлайн передачи данных. - В новый перечень добавлены 17 видов деятельности. Рейды по торговым домам идут уже в течение двух недель. За это время мы вручили предупреждения ста предпринимателям о необходимости применения ККМ с функцией онлайн передачи данных. В случае повторного нарушения предприниматели будут привлекаться к административной ответственности в виде штрафа в 30 МРП, - сообщила руководитель управления разъяснительной работы ДГД ЗКО Айман Куанова.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.