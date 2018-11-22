Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании

Фото предоставлено сотрудниками ДЧС ЗКО По данным группы государственного языка и информации ДЧС ЗКО, 20 ноября в 19.40 на пульт центрального пункта пожарной связи поступило сообщение о возгорании в комнате общежития по адресу: улица Х.Чурина, 119. – В ходе проведенной разведки установлено, что в комнате, расположенной на пятом этаже пятиэтажного общежития, произошло возгорание телевизора на площади 0,5 квадратных метра. Благодаря своевременным и оперативным действиям пожарных был спасен 1 человек, эвакуированы 95 человек, из них 25 детей, - отметил сотрудник группы государственного языка и информации службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ ДЧС ЗКО. Как рассказали в пресс-службе управления здравоохранения, вызов поступил 20 ноября в 19.53. – В 20.02 бригада скорой помощи была уже на месте. С места пожара был госпитализирован мужчина 1952 года рождения. Диагноз - отравление угарным газом легкой степени. Он был доставлен в городскую многопрофильную больницу, - рассказала пресс-секретарь управления здравоохранения ЗКО Айнагуль САКПУСУНОВА. Стоит отметить, что в ликвидации возгорания были задействованы 12 человек личного состава и пять единиц техники.