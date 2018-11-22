Сегодня, 22 ноября, 15 новых автобусов вышли на линию 12 маршрута. По словам заместителя акима г.Атырау Мейрима Калауи, таким образом в областном центре продолжается реализация концепции общественного транспорта. Новые автобусы марки "Daewoo" рассчитаны на 21 посадочное и 75 стоячих мест. В каждом новом транспорте внедрена система электронного билетирования, а также GPS-трекеры, благодаря которым есть возможность наблюдать за скоростью движения и интервалом между маршрутами. - Если раньше на 12 маршруте курсировали 10 автобусов, теперь от конечной "Авангарда" до конечной "Балыкшы" будут ездить 15 автобусов. Старые автобусы мы направим на маршруты под номерами 2, 30 и 30а. Со временем планируем обновить автобусы на всех 15 центральных городских маршрутах. Проблема с нехваткой водителей также решается, сегодня в городском центре занятости спрос на водителей пассажирского транспорта после повышения заработной платы вырос, думаю, что в будущем проблем с этим не будет, - заверил заместитель акима г.Атырау Мейрим Калауи. Отметим, что для работы на новом общественном транспорте набран новый персонал, который прошел обучение и аттестацию согласно должностной инструкции и теперь будет получать повышенную заработную плату. - На приобретение новых автобусов средств из местного бюджета выделено не было. Общественный транспорт был приобретен по новой программе обновления автобусного парка, оператором которого является АО "БРК-Лизинг". В дальнейшем АО "СПК "Атырау" совместно с акиматом Атырауской области продолжит работу по обновлению автопарка, - рассказал заместитель председателя АО "СПК "Атырау" Данияр Тахауов. Напомним, в Атырау с участием АО "СПК "Атырау" при поддержке областного акимата совместно с местными перевозчиками был создан новый автобусный парк "Atyrau-Avtopark", куда были закуплены 120 автобусов производства г.Семей. Из них на сегодня в город прибыло 35 единиц общественного транспорта, 20 курсируют на 14 маршруте, 15 были запущены на 12 маршрут. Планируется, что до конца 2018 года из Семея дополнительно прибудут 30 новых автобусов, и в январе 2019 приедут еще 55 единиц общественного транспорта. Также в 2019 году планируется приобретение дополнительно 200 новых автобусов. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.