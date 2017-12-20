Иллюстративное фото с сайта 24warez.ru Как сообщили в пресс-службе прокуратуры ЗКО, по апелляционному ходатайству прокурора Бурлинского района постановление районного суда изменено и сумма штрафа увеличена с 307 тысяч тенге до 1,3 млн тенге тенге. - В апелляционной инстанции доказано, что АО «Аксайгазпромэнерго» не исполнило приказ департамента комитета по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и прав потребителей МНЭ РК по ЗКО по снижению тарифа на электроэнергию в период с 1 марта по 1 апреля 2016 года. В результате получен необоснованный доход в размере 10 млн тенге, - пояснили в пресс-службе прокуратуры ЗКО.