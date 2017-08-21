Как рассказал руководитель управления сельского хозяйства ЗКО Берик ЕСЕНГАЛИЕВ, в 2017 году управлению на поддержку сельского хозяйства из бюджета выделено более 9,4 миллионов тенге. - В том числе в отрасли растениеводства было выделено 3,3 миллионов тенге, животноводства – 3,4 миллиона тенге, практически такая же сумма была выделена на субсидирование инвестиционных вложений. Между тем на продуктивную занятость и массовое предпринимательство было выделено– 1,6 миллионов тенге, на субсидирование процентной ставки по кредитным и лизингам – 3,5 миллиона тенге, - рассказал Берик ЕСЕНГАЛИЕВ. Руководитель управления сельского хозяйства ЗКО отметил, что по области 166 хозяйств занимаются разведением племенных сельскохозяйственных животных. - В том числе 137 хозяйств занимаются разведением племенного крупного рогатого скота, где содержится около 37 тысяч голов племенного скота. 105 хозяйств занимается разведением казахской белоголовой породой, 18 хозяйств герефордской породы, 5 хозяйства абердино-ангусской породой , 5 голштинской породы, 3 хозяйства симментальской породой (238 головы и одно хозяйство красностепной породой, - пояснил Берик ЕСЕНГАЛИЕВ. Со слов Берика ЕСЕНГАЛИНЕВА, в ЗКО 17 хозяйств занимаются разведением племенных лошадей и одно хозяйство разведением верблюдов. - В рамках выполнения программы «Развитие экспортного потенциала мяса КРС» в этом году предусмотрен экспорт мяса крупнорогатого скота в количестве 2 тысячи тонны. В области функционируют откормочные площадки рассчитанные на содержание более 13 тысяч голов ТОО «Кроун Батыс», КХ «Алем», КХ «Камкор», КХ «Аманер», КХ «Бирлик», КХ «А. Каукешев», КХ «Батыс Бордақылау». На сегодня КХ «Мукадес» ведет строительство откормочной площадки, - рассказал Берик ЕСЕНГАЛИНЕВ.