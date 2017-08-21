Как рассказал первый заместитель начальника УВД г. Уральск Нурлан БИСЕНОВ, мужчина, представляясь иностранным бизнесменом, предлагал фирмам купить у них на пробу партию товара, а затем забирал у кассиров деньги. - После того, как он договаривался о покупке товара, шел в кассу, чтобы оплатить и рассказывал кассирам о том, что он коллекционирует купюры Казахстана. Так как он говорил на английском языке, девушки наивно ему верили и доставали из сейфов крупные суммы денег, чтобы показать ему купюры, которые могут заинтересовать иностранца. Затем мужчина брал из общей пачки какую-то часть купюр и якобы искал в них сувенирные, при этом забирал несколько купюр и, прикрывая своим портмоне, клал их себе в карман. Такую махинацию он проделывал несколько раз в одной компании, - заявил Нурлан БИСЕНОВ. Стоит отметить, что все махинации он проворачивал прямо перед глазами кассиров, которые даже не замечали этого. На сегодняшний день мужчина водворен в приемник-распределитель и ему предъявлено обвинение по статье 190 УК РК - "Мошенничество". - Задержанный утверждает, что он является жителем Республики Иран. Однако сейчас эта информация также как и его личность проверяется, - отметил Нурлан БИСЕНОВ. Полицейские просят всех, кто пострадал от рук мошенника, обратиться в полицию. 8H3svOD011I