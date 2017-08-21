Иностранных рабочих выдворят за пределы страны за нарушение миграционного законодательства, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" Иллюстративное фото из архива "МГ" Сотрудники управления миграционной службы ДВД Атырауской области при проведении профилактических мероприятий установили, что 25 граждан ЮАР, прибывших на работу в ТОО «Raim Group», нарушили миграционное законодательство. - Иностранные граждане отсутствовали на месте фиктивного проживания, которое было зарегистрировано при въезде в Казахстан. В результате привлечены к ответственности 20 граждан ЮАР, 5 нарушителей выдворят за пределы страны, - сообщили в пресс-службе ДВД Атырауской области. Согласно составленному протоколу по статье 517 части 2 КоАП РК и последующим решением Жылыойского районного суда нарушители оплатят штраф на общую сумму 680 700 тенге. Ерлан ОМАРОВ