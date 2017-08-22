Иллюстративное фото из архива "МГ" Бизнесмены, которые в прошлом году взялись за переработку мусора, были уверены, что им есть, над чем работать. Тогда они с довольством презентовали свой проект по переработке отходов всем местным средствам массовой информации. Для сортировки мусора на территории городского полигона был установлен конвейер, наняли рабочих для отбора отходов. Согласно грандиозным планам, в скором времени здесь должен был появиться мини-завод по производству вторичного сырья. Но этого не произошло. Из управления компании мусорный полигон площадью свыше 35 га снова перешел на баланс ЖКХ. - До этого полигон находился в доверительном управлении ТОО «Эко плюс», но они не выполнили свои договорные обязательства, поэтому вернули этот полигон, - сообщил заведующий сектором благоустройства ЖКХ, ПТ и АД города Уральск Роман ЖУМИЕВ. Выяснить, почему же всё-таки бизнесмены отказались от своего грандиозного проекта, нам пока не удалось. Сотрудники компании «эко +» рассказали нам, что их директор в отъезде. Тем временем территория полигона ежедневно пополняется новыми партиями потенциального сырья. Ежедневно с территории города вывозится порядка тысячи кубометров твёрдо-бытовых отходов. Те отходы, что подвержены природному химическому воздействию, естественным путём перерабатываются в среднем десять лет. А груды полиэтилена, металла и пластика и вовсе остаются вечными залежами. - Полигон старый, места почти не осталось. Если бы вторично перерабатывалось, было бы лучше. Поставили бы завод по переработке пластмассы, целлофана, тогда было бы лучше, - говорит заведующий полигоном ТБО ТОО «Жайык Таза Кала» Наурызбай АДИЛЬБАЕВ. Сейчас полигон находится на временном пользовании «жайык таза кала». Но при этом снова объявлен конкурс на место его доверительного управляющего. Кто им станет, и запустят ли в области тот самый мусорный бизнес, остаётся только догадываться. Напомним, в 2016 году инвесторы из-за рубежа хотели из переработанного мусора вырабатывать электроэнергию, которой обеспечивали бы поселок Зачаганск в Уральске.