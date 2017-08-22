Трое солдат срочников войсковой части 5517 задержали пьяного парня со свертком марихуаны, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщили в пресс-службе РгК «Батыс» Нацгвардии РК, во время вечернего патрулирования города в районе института ЗКГУ был задержан мужчина в нетрезвом состоянии. - На пересечении улиц Аманжолова и Тукая солдаты заметили мужчину в состоянии алкогольного опьянения, которого они попросили предъявить документы. Однако мужчина предъявить документы отказался и был задержан. Во время наружного досмотра вещей задержанного, в присутствии понятых, прибывшие на место полицейские нашли в правом кармане штанов, а также в сумке свертки с марихуаной, - рассказали в пресс-службе. 30-летний мужчина был задержан по статье 296 ч. 2 УК РК - "Незаконное обращение с наркотическими средствами, психотропными веществами" и передан в Абайский отдел полиции.