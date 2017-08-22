Дети из малообеспеченных и малоимущих семей нефтяной столицы нуждаются в школьных принадлежностях и одежде, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". 20988484_469224483450141_8343122240961360420_o По словам руководителя общественного фонда "Атырау Рауан" Арнура СУЛЕЙМЕНОВА в преддверии Дня знаний их благотворительной организации удалось помочь  пока только 58 семьям. 150 детей  школьного возраста получили ранцы и школьные принадлежности. - Данные о семьях, которым нужна материальная помощь, мы получаем от городского отдела координации занятости и социальных программ. В списке за помощью у нас стоит 300 детей.  По акции "Дорога в школу" неохваченными помощью по нашему списку остались еще 150 детей, то есть ровно половина. Все ребята из многодетных и малообеспеченных семей, где зачастую матери воспитывают их одни, - рассказал Арнур СУЛЕЙМЕНОВ. Акция "Дорога в школу" является третьим направлением деятельности данного общественного фонда. Ребят, которым оказывается помощь, разделили на три возрастные группы - с 1 по 3 классы, с 4 по 7 классы, с  8 по 11 классы. Помощь в виде школьных принадлежностей, ранцев, канцтоваров и одежды принимается по адресу: ул.Сатпаева, 48 г. Связаться с волонтерами можно по номеру телефона 87079224444. 20901756_469224196783503_4812869251986824274_o 20901649_469224126783510_1128075405237264393_o 21032438_469224476783475_6564480349604476280_n 21015798_469224133450176_7592709045030378202_o Камилла МАЛИК Фото предоставлено Общественным Фондом "Атырау Рауан"