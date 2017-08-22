Табличка с нецензурным выражением появилась на трассе Уральск-Кирсаново 21 августа, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Фото из соцсети ВК Фото из соцсети "ВКонтакте" Фотография с посланием для чиновников, которые каждый год обещают отремонтировать дорогу, появилась в одной из групп в социальной сети. Надпись на табличке гласит: "Сделайте дорогу п......", рядом отмечено, что это "крик души". Комментаторы авторов необычного послания полностью поддержали. - Крик души. Может, хоть так правительство поймет, что надо народу, - написал один из пользователей. - Красавчики, хоть есть отважные люди. Может, хоть эти волшебные слова помогут, - ответил другой комментатор. Стоит отметить, что участок дороги по трассе Уральск-Кирсаново начали ремонтировать еще в 2015 году и обещали закончить в 2017. Как сообщили в управлении пассажирского транспорта и автомобильных дорог ЗКО, ремонт дороги Уральск-Кирсаново закончат в этом году. - Ремонтные работы идут по графику. Сейчас из 15,7 километра уже на 9 километрах положен асфальт. Работа немного затягивается из-за перебоя поставки щебня в область. Раньше к нам приходило 15-20 вагонов мелкой фракции, а сейчас всего 5-6 вагонов. Но подрядчик с поставщиками работает, и в этом году как и планировалось, дорогу откроют, - заявили в управлении автомобильных дорог ЗКО. К слову, подрядчиком на данном объекте выступает ТОО "Бирлик".