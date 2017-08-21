Кирово-Чижинский канал берет свое начало с Кировского водохранилища. Он был введен в эксплуатацию в 1970 году. Спустя десятки лет встал вопрос о необходимости реконструкции данного канала. Таким образом, в 2011 году было принято решение реконструировать Кирово-Чижинский канал для межбассейновой переброски воды из реки Урал в реку Большой Узень. Как рассказал заместитель директора РГП "Казводхоз" Тулеген ГУМАРОВ, ежегодно для подачи волжской воды в меженный период (Меже́нь - низкий уровень воды в реке, озере, фаза водного режима; период, когда сохраняется такой уровень. Википедия) в объеме 75,0-80,0 миллионов кубических метров из Российской Федерации в Западно-Казахстанскую область из республиканского бюджета выделяются средства в размере 1,1-1,2 миллиарда тенге. - Реализация этого проекта позволит ежегодно производить переброску воды из реки Урал в реку Большой Узень в объёме 25-50 млн. м3, тем самым сэкономить бюджетные средства в размере 600-700 миллионов тенге. Реконструкция Кирово-Чижинского канала разбита на четыре этапа, - рассказал Тулеген ГУМАРОВ. – Основной задачей реконструкции канала является организация подачи воды в реку Большой Узень для уменьшения водной зависимости Западно-Казахстанской области от подачи волжской воды на договорной основе из Российской Федерации на санитарно-экологические цели, а также для устойчивого водообеспечения населённых пунктов Акжайыкского, Таскалинского, Казталовского и Жангалинского районов, в которых проживают более 50 тысяч человек, имеются 918 тысяч голов скота и действует 14 локальных водоочистных сооружений для питьевого водоснабжения.