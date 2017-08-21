Иллюстративное фото из архива "МГ" Аким ЗКО Алтай КУЛЬГИНОВ сообщил, что в области продолжится переход на 5-дневную учебную неделю в начальной школе, внедрение базового учебника для начального звена и подготовка к обучению на английском языке предметов естественно-научного цикла. Глава региона на августовском совещании затронул также тему обеспечения сельских школ высокоскоростным интернетом. У интернет-провайдеров области имеется возможность подключить к широкополосному интернету через кабельную сеть только 132 школы, остальные подключаются через спутниковую связь с ограниченным трафиком, - сообщил аким области. - С целью обеспечения доступа к цифровым образовательным ресурсам в учебном процессе с любого кабинета школы через интернет, систематичного заполнения электронного журнала, участия в онлайн-уроках поручаю акимам районов и города решить вопрос оснащения школ сетью «Wi-Fi». Стало известно, что в регионе ведётся работа по установке нового цифрового оборудования. - Только в прошлом году 109 общебразовательных школ (из местного бюджета), и 49 школ (из республиканского бюджета) были подключены к образовательным ресурсам инновационной компании «BilimMedia». К этим ресурсам подключены не только городские, но и сельские школы, имеющие доступ к интернету. В текущем году к данным образовательным ресурсам подключены все школы за счет республиканского бюджета, - заявил Алтай КУЛЬГИНОВ. В 2016 году 133 школы (из местного бюджета) обеспечены оборудованием робототехники, за счёт республиканского бюджета приобретено мультимедийное оборудование для сельских малокомплектных школ.