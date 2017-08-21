Зрители могли понаблюдать за боями в 16 видах единоборств, в рамках которых спортсменам Атырауской области противостояли бойцы из 16 стран мира. Хэдлайнером фестиваля выступила известная российская группа Estradarada, почетным гостем стал непобежденный российский боец смешанных боевых искусств выступающий под эгидой UFC Хабиб НУРМАГОМЕДОВ. - Основная задача данного фестиваля – привлечь людей к занятию спортом, популяризовать его, сделать массовым, - рассказал руководитель управления физической культуры и спорта Азамат БЕКЕТ. – Мероприятия такого масштаба и формата в Казахстане проводится впервые. Огромный вклад внесли областные федерации боевых искусств – каждая из них взяла на себя затраты по приглашению соперников из самых разных стран, а это основная статья расходов. Хэдлайнеров и звездных гостей мы привлекли за счет спонсорских средств. Их готовность откликнуться на наши просьбы и полный зал зрителей – показатель того, что Атырау в ближайшем будущем может стать спортивной столицей Казахстана, мы приложим для этого все усилия. В общей сложности поболеть за спортсменов Атырауской области пришло более 2,5 тысячи человек. Половина зрителей смотрела фестиваль в ледовом дворце, а для остальных на улице была организована прямая трансляция на LED экране. Спортсмены Атырауской области не разочаровали своих болельщиков – выиграли во всех 16 поединках. В финальном бое вечера по ММА Атырауский боец Исатай Темиров привел зрителей в восторг, нокаутировав мощным апперкотом Фортунато Лапу, своего противника из Бразилии. Мероприятие прошло в формате состязаний по 16 видам единоборств, таких как ММА, дзюдо, самбо, боевое самбо, таеквандо, жекпе-жек, каратэ ВКФ, бокс, кикбоксинг, тайский бокс, панкратион, греко-римская борьба, джиу джитсу, киокушинкай каратэ, вольная борьба и другие. На соревнования приехали спортсмены из 16 стран мира.