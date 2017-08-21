По информации пресс-службы ДВД Мангистауской области, 31-летнего мужчину задержали в субботу, 19 августа. - Сотрудники полиции задержали вооруженного мужчину у 15 дома в 11 микрорайоне. Установлено, что в этот день мужчина совершил два разбойных нападения в 11 и в 26 микрорайоне. Мужчина ранее уже был судим, - рассказали в пресс-службе ведомства. В пресс-службе ведомства сообщили, что в отношении задержанного проводится досудебное расследование по статье 192 УК РК - "Разбой".