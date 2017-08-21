Сегодня, 21 августа, жильцы домов №1, 3, 4 и 5 пятого микрорайона города собрали пресс-конференцию, на которой рассказали о результатах ревизионной комиссии в отношении председателя КСК "Еламан". По словам жительницы дома №1 Надежды СОЛОДОВНИКОВОЙ, их дом был сдан в эксплуатацию зимой 2011 года. - Наши квартиры арендные, и договор с КСК заключил отдел ЖКХ. С самого заселения лифт в нашем подъезде не работал. Мы постоянно сдавали деньги то на его ремонт, то за свет, который горит в подъездах, то за опрессовку. Все это помимо того, что ежемесячно мы платим за услуги КСК почти по 700 тенге. Она придумала какие-то взносы ежемесячные, и мы за все это платили то 300, то 500 тенге в месяц, - рассказала Надежда СОЛОДОВНИКОВА. - Проблемы с КСК начались, когда нам в подъездах выключили свет. Мы стали у председателя спрашивать, почему электричества нет, она ответила что отключили за долги, мол, не все жильцы платят. Надежда СОЛОДОВНИКОВА написала заявление в департамент государственных доходов ЗКО, чтобы ведомство проверило деятельность КСК "Еламан" и те выявили ряд нарушений. - 11 июля мне пришел ответ от ДГД, где написано, что деньги, которые собирались с нас за свет и прочие услуги, не были оприходованы в кассе. Нам не были выданы фискальные чеки, когда мы оплачивали услуги, все это отражено в наших абонентских книжках. Все это длилось с 2012 по 2016 годы. В итоге на КСК "Еламан" за сокрытие доходов были начислены налоги на общую сумму 5,3 млн тенге , - заявила жительница. - Совсем недавно нас на баланс взял другой кооператив собственников квартир, однако у него нет средств, чтобы отремонтировать наши дома и запустить лифты. Как оказалось, со временем шахты лифтов стали обворовывать, и сейчас для того, чтобы запустить их, необходимо порядка 600 тысяч тенге, которые жильцы не в состоянии собрать. Как рассказал директор ТОО "Уральсклифт" Борис ДЕЕВ, когда дома в этом районе сдавались в эксплуатацию, то все лифты работали, однако запустить их не могли из-за отсутствия договора между КСК и компанией, а теперь они наполовину разворованы. - Мы не просим вернуть нам наши деньги, которые председатель Гуля ОПИЕВА присвоила, пусть все эти средства пустят на ремонт наших домов. Также мы, жильцы, хотим, чтобы председателя привлекли к уголовной ответственности, - заявила женщина. Со слов юриста Шакира СУХАНБЕРДИНА, сейчас он совместно с жильцами четырех домов, которые обслуживала Опиева, намерены подать в суд. - Мы обошли все инстанции в городе, но ни акимат, ни ЖКХ не могут нам помочь. Был такой факт, что председатель Гуля ОПИЕВА заселилась в одну из квартир дома, который обслуживала. Когда мы подали запрос в акимат о том, как она получила эту квартиру, нам ответили, что она как пенсионерка по возрасту получила жилье, хотя на самом деле пенсионного возраста она еще не достигла. После нашего обращения госпожа Опиева съехала, и квартиру отдали малообеспеченной семье. Почему власти закрывают на все это глаза - непонятно. Также она получала доход от ИП, которое на территории КСК поставило ларек с бутиллированной водой. На это тоже никто не смотрит. Мы хотим, чтобы правоохранительные органы увидели в этом факты мошенничества и привлекли Опиеву к ответственности, - сообщил СУХАНБЕРДИН. Шакир СУХАНБЕРДИН также заявил, что проблемой для жильцов является и то, что квартиры им не принадлежат и находятся пока в собственности города, поэтому выбрать свое КСК или как-то иначе поступить в этой ситуации они без вмешательства акимата г. Уральск не могут.