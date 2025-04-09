В ЗКО частные школы не получили финансирование

На заседании Палаты предпринимателей ЗКО обсудили административные барьеры при финансовом обеспечении государственного образовательного заказа в частных организациях начального/основного образования на 2024-2025 учебный год. Дело в том, что частные школы не получили финансирования с января по март 2025 года, произошла задолженность.

По словам предпринимателей, на местном уровне уполномоченный госорган в лице управления образования с начала года не предпринял необходимых действий по поправкам или передвижкам в бюджете, чтобы снять нарастающие проблемы. Напротив, совершил, как выясняется, ошибки в планировании расходов. Вместо необходимых 157 млн тенге в месяц на государственный образовательный заказ для частных школ заложил всего 100 млн тенге на два месяца, которые АО «Финансовый центр» использовал для покрытия задолженности за прошлый год, добавив при этом порядка 8 млн тенге собственных средств.

– В сферу среднего образования я пришел в 2013 году – построил первый комплекс «детсад – начальная гимназия». Затем в развитии инвестпроекта в 2023 году построил под кредит банка там же на территории школу под 5-9 классы для продолжения обучения детей, - рассказал Хайдар Капанов, директор одной из частных школ Уральска. — За эти 12 лет я изнутри понял характер взаимоотношений государства и бизнеса в сфере частного образования, которые были и остаются далеки от партнерства. Двойные стандарты, которые практикуются в нашем регионе по отношению к государственным и частным школам выражаются в том, что государственная школа, в связи с переходом финансирования на местный бюджет, получает деньги в полном объеме, а мы с января ничего еще не получили. Задолженность на сегодняшний день за три месяца составляет порядка 450 млн тенге. Ситуация ухудшилась, если раньше государственный оператор в лице Финансового центра министерства просвещения всегда переводил деньги своевременно, то с передачей финансовых функций на местный уровень мы просто оказались в цейтноте и реальном кризисе.

По его словам, местные власти «не предприняли упреждающих мер, просто не подготовились к новой ответственности».

– Я построил школу на 300 мест и Финансовый центр меня жестко обеспечивал в рамках реального контингента учащихся, но в рамках проектной мощности. В 39 из 56 государственных школ Уральска идет превышение проектной мощности почти на 19 тысяч мест, но, тем не менее государство их финансирует. Правда, с понижающим коэффициентом, но обеспечивает эти переуплотненные государственные школы. Плюс расчеты по подушевому финансированию для государственных школ также идет по повышенным тарифам, включая затраты, кроме зарплаты. А нас только по фонду заработной платы. Ремонт, приобретения учебного оборудования, учебников, повышение квалификации учителей, питание учащихся и многое другое – это наши затраты за счет родительской платы. При конституционной норме о школьном всеобуче и доступности среднего образования, как не определить это двойными стандартами? Мы оказались на правах «Золушки», обещали одно, а получаем просто лицемерные ответы «типа сами выкручивайтесь, это же ваш бизнес». Смею утверждать, что на дошкольном и среднем образовании бизнес не делается. Конечно, если учредители «заточены» на воспитании и образовании: вкладывая средства в материальную базу и интеллект педагогов, – считает председатель Совета.

Государство, в лице Финансового центра министерства просвещения РК, запланировало передачу финансовых функций по финансовой составляющей государственного образовательного заказа еще осенью прошлого года. 15 февраля появилось протокольное решение премьер-министра, где в пп.7 и 8 заявлено, что с 1 апреля 2025 года все тяготы финансирования уходят на местный бюджет, и местные исполнительные органы регионов обязаны были обеспечить государственный образовательный заказ.

Однако до сих пор нет расчетов и не сформирована бюджетная заявка от управления образования на весь 2025 год с учетом дополнительной потребности именно за счет местного бюджета с мая по декабрь текущего года, а также с учетом прироста контингента на следующий учебный год.

– При рассмотрении в ноябре прошлого года бюджета ЗКО на 2025-2027 годы в качестве члена Общественного совета я голосовал против: как частники будут выживать? Управление образования и заместитель по финансам не шли на обсуждение механизмов решения возможных проблем. Нормативные основания в виде изменений, соответствующих НПА министерства просвещения, до сих пор отсутствуют. У нас на руках только договора присоединения с Финцентром, но как говорил финансовое обеспечение перешло к МИО и от них мы не имеем сейчас гарантий по госзаказу. Поэтому решено рассмотреть эту проблему на площадке местного Атамекена и выработать необходимые решения, что и было сделано. Уполномоченному государственному органу предоставлен один месяц для исправления указанных недоработок, – продолжил Капанов.

Между тем, озвученную проблему прокомментировал первый заместитель прокурора области Даурен Умаргалиев.

– Очевидно, что проблема возникла не на пустом месте: произошло изменение политики по финансированию деятельности частных школ – перекидка с республиканского на местный бюджет. Я думаю, что мы дадим время областному управлению образования максимально приложить усилия для разрешения ситуации, – добавил зампрокурора.

Также о сложившейся ситуации проинформирован председатель Комиссии областного маслихата по социальным вопросам Борис Лаврентьев.

– Такая ситуация сложилась не только в нашей области, но и в других по республике. Всегда финансирование частных школ осуществлялось за счет республиканского бюджета. Деньги напрямую «сажали» уполномоченному оператору АО «Финансовый центр», который согласно актам, выполненных работ, ежемесячно осуществлял выплату денег частным школам. Но в прошлом году 605 млн тенге «посадили» в местный бюджет, а потребность на размещенный государственный заказ в семи частных школах из 11 составил 1 млрд 400 тысяч тенге. Никаких пояснений, никаких рекомендаций министерство просвещения официально не писали и не говорили. Поэтому управление образования распределило 605 млн тенге равноценно на весь год, получается по 50 млн тенге. Согласно протокольному решению оставшуюся сумму, которую не выделили из республики было переложено на местный исполнительный орган – акимат области. Об этом стало известно, к сожалению, после проведения заседания областной бюджетной комиссии. И поэтому данная сумма не рассматривалась в мартовскую сессию уточнения бюджета. Из своей практики могу отметить, что серьезные такие проблемы депутаты всегда поддерживают и поднимают, – поделился Лаврентьев.

Руководитель управления образования области Елдос Сафуллин отметил, что ими принимаются меры по остатку суммы 605 млн тенге, которые они планируют потратить на покрытие четырех месяцев. Что касается остальных денег, то бюджетная заявка будет направлена в областную бюджетную комиссию, где и будет рассмотрена, в надежде, положительно.

Как отметили в управлении образования, в области из 11 частных школ, 8 школ на 2 219 мест получают финансирование в рамках подушевого нормативного финансирования за счет республиканского бюджета.

— На сегодняшний день ведутся работы по внесению изменений в Приказ министра образования и науки Республики Казахстан от 22 января 2020 года №29 для перечисления средств в АО «Финансовый центр». Кроме того, управлением образования ведутся переговоры с АО «Финансовый центр» и с другими компетентными органами в части финансирования частных школ в ближайшие сроки, - ответили в ведомстве.

Также на заседании говорилось о том, чтобы процесс бюджетных процедур и сессию областного маслихата провели не в июне, а в апреле, чтобы в мае могли выплатить учителям и преподавателям отпускные.

Оксана КАТКОВА